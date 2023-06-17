الكويت تعرب عن دعمها لبعثة الامم المتحدة في ليبيا

أكد سفير دولة الكويت لدى ليبيا زياد المشعان الجمعة دعم الكويت للدور المهم الذي تقوم به بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال السفير المشعان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه عقد لقاء بالممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي وذلك في مقر البعثة الاممية في العاصمة تونس.

وأفاد بأنه نقل خلال اللقاء تحيات وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وتأكيده دعم دولة الكويت للدور المهم والمحوري الذي تقوم به بعثة الامم المتحدة لدعم ليبيا من خلال مساعيها الدؤوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجدد السفير المشعان خلال اللقاء موقف دولة الكويت الداعم لكافة الجهود التي من شأنها الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها في السلم والتنمية والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث اخر المستجدات على الساحتين السياسية والامنية في ليبيا والجهود الاممية والدولية للدفع نحو دعم المسار السياسي وصولا لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.