عقب تسريب وثيقة.. المفوضية الأوروبية تحسم الجدل بشأن تعاملها مع مـهربين في ليبيا

نفت المفوضية الأوروبية صحة وثيقة أشارت إلى مساعدة المفوضية المهربين في ليبيا في أعقاب كارثة السفينة بيلوس أمام اليونان والتي أودت بحياة نحو 60 مهاجرًا غير نظامي.

وقال إريك مارمر المتحدث باسم المفوضية لموقع أي يو أوبزرفر “إنهم لا يساعدون المهربين في ليبيا، وإنما يحاربونهم”

ويأتي نفي المفوضية عقب تسريب وثيقة بتاريخ 9 يونيو الجاري، تُشير إلى ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لتمديد بعثته لمراقبة الحدود في ليبيا “يوبام”لعامين آخرين.

وأظهرت الوثيقة أن التمديد يشمل تعزيز قدرة السلطات الليبية والوكالات المحلية ذات الصلة على إدارة الحدود، والتي من بينها جهاز خفر السواحل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذين اتهمتهم الأمم المتحدة في تقرير سابق بالعمل مع مهربي البشر.