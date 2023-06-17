مديرية بنغازي: ضبط وافد استأجر معدات صناعية وباعها بسوق العشية

أعلن مركز شرطة القوارشة، ضبط وافد مصري الجنسية بتهمة النصب والاحتيال، حيث كان يقوم باستئجار معدات صناعية من بعض المحال ومن ثم يقوم ببيعها بسوق العشية.

وأوضحت صفحة مديرية أمن بنغازي، في بيان أنه “استجابة لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة القوارشة ضد شخص مصري الجنسية قام باستئجار معدات منه كون الشاكي يمتلك محل لايجار المعدات الصناعية”.

وتابع البيان؛ أن المعدات هي “هيلتي كبير الحجم و 2 هليتي صغير الحجم و2 جلخ، ولم يقم بإرجاع المعدات وقفل هاتفه الشخصي”.

وأردف البيان؛ أنه “على الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد سالم بوفارس تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وعدة أماكن يتردد عليها الشخص المطلوب كما أفاد الشاكي”.

وتابع البيان؛ “وعُقب جمع المعلومات تم تحديد مكان سكنه بمنطقة بوهديمة حيث تم انتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص المطلوب والانتقال به إلى المركز”.

وختم البيان موضحًا أنه “بالاستدلال معه تبين انه يُدعى م.ص.ن من مواليد 1987 مصري الجنسية واعترف بأنه قام ببيع المعدات التي قام باستئجارها من أكثر من محل بسوق العشية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة”.