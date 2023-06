الحكومة المكلفة من النواب ترحب بمخرجات لجنة 6+6

رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بمخرجات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لوضع القوانين الانتخابية (6+6).

وقالت الحكومة في بيان لها، إنها تابعت بارتياح ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة، مضيفة أن ذلك سينهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها ويؤسس لقاعدة قانونية دستورية متفق عليها للمضي إلى إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق البيان.

وأعربت حكومة حماد عن أملها في أن يكون هذا التوافق خطوة أولى على طريق الاستقرار السياسي الذي سينعكس على كل مناحي الحياة

وثمنت الحكومة المكلفة من النواب دور المغرب الذي وصفته بـ”الحيادي” في احتضان الاجتماعات وحفاظها على منع حدوث أي تدخلات أو ضغوطات خارجية.

المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب

