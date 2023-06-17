ليبيا.. طقس معتدل على أغلب مناطق البلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، طقسا مستقرا على أغلب مناطق البلاد.

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى الخمس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعا تدريجيا في اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

والخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و29 درجة مئوية.‏

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية غالبا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.