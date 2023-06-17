غداً.. حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في الجنوب

الوطن| رصد

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن آخر الاستعدادات لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في الجنوب، التي ستنطلق من يوم 18 إلى 22 يونيو الجاري في الجنوب.

وتابع مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز، حملة التوعية والإرشاد حول أهمية التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في مدينة غات وقرية إسين، والاستعداد والتجهيز لحملة التطعيم التي ستنطلق في أوباري، والقطرون، ووادي الآجال، ووادي الشاطئ، وغات وبنت بية للفئة العمرية من السنة إلى عمر ما قبل دخول المدرسة.

وتتضمن الحملة إجراءات للتوعية والإرشاد حول أهمية التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية ضمن الحملة التي تنطلق في كل من أوباري، والقطرون، ووادي الآجال، ووادي الشاطئ، وغات، وبنت بية للفئة العمرية من سنة إلى عمر ما قبل دخول المدرسة.