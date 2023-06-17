الهلال الأحمر توكرة يعلن انتشال جثة مهاجر

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة انتشال جثة بعد تلقي بلاغا من الجهات الأمنية يفيد بظهور جثة مهاجر على سواحل البلدية

وبين الهلال الأحمر الليبي توكرة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن فريق الانتشال تحرك مساء الجمعة بتجاه شواطى منطقة المبني بعد ورود بلاغ من الجهات الأمنية يفيد بظهور جثة تعود لمهاجر.

وأشار الهلال الأحمر إلى انتشال الجثة وأخذ العلامات المميزة لها وحفظها ومن ثم نقلها بالتعاون مع السلطات المحلية.

ولفت الهلال الأحمر إلى أن إدارة فرع توكرة تعقد اليوم السبت اجتماعا مع كل أقسام الفرع داخل غرفة الطوارئ لمناقشة نشاط العمليات وطرق دعم التحرك الميداني.