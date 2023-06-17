عن عمر ناهز 93 عاما.. الموت يُغيب مفتى الديار الليبية الأسبق محمد المدني الشويرف

العنوان-طرابلس

عن عامر ناهز 93 عاما توفي، اليوم السبت، مفتي الديار الليبية الأسبق، محمد المدني الشويرف.

وولد الشويرف في مدينة زليتن شرقي طرابلس بقرية الغويلات في عام 1930، وبدأ منذ طفولته بقراءة القرآن الكريم بمسجد أولاد خليل بقريته.

وفي سنة 1952 التحق بجامعة الأزهر الشريف وبدأ الدراسة بكلية الشريعة وكان من الطلاب الأوائل بالكلية طيلة مدة دراسته وتحصل على الشهادة العالية لكلية الشريعة “الليسانس” سنة 1956 ثم واصل تعليمه في الأزهر الشريف ليحصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس.

ويعتبر الشيخ الشويرف أحد أبرز علماء الدين الإسلامي في ليبيا معروف بقراءته المعتدلة للإسلام وشغل عدة مناصب من بين أبرزها مفتي الديار الليبية وتكليفه بتأسيس الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بمدينة زليتن سنة 1996 وعين شيخًا للجامعة ورئيس اللجنة الإدارية إلى أن تركها سنة 2002.

وأعلن الشويرف المدني مناهضته للتدخل العسكري في ليبيا عام 2011، واعتُقل لمدة 4 سنوات بعد أحداث 17 فبراير 2011، في مدينة مصراتة.