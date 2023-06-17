بالصور | توغي تفتتح فرعًا جديدًا لمركز البحوث والدراسات الإفريقية في مدينة الخمس

ليبيا – افتتحت مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية،فرعا جديدا لمركز البحوث والدراسات الإفريقية في مدينة الخمس، وذلك في إطار الخطة التوسعية للمركز، وتنفيذا لرسالته للنهوض بالعمل البحثي وتعزيز دوره الريادي في صناعة القرار.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة،شارك في حفل افتتاح فرع المركز اللواء محمد محمود الزين آمر قوة مكافحة الإرهاب وعميد بلدية الخمس علي الديب وعدد من الأساتذة والمختصين وأعيان مدينة الخمس، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان وزارة الثقافة.

وألقت الوزيرة كلمة بالمناسبة أثنت فيها على كافة الجهود المبذولة لإقامة هذا الصرح العلمي في مدينة الخمس العريقة وجاء لتحقيق أهداف المركز الذي يوفر المناخ المناسب للبحاث والمختصين لتقديم نتاجهم العلمي بما يعود بالنفع على المستوى الوطني والإقليمي والإفريقي، مؤكدة حرصها على لتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها إنجاح هذا المشروع الوطني العلمي والاستراتيجي والثقافي.

ومن جهته، عبر امحمد الحر مدير الفرع عن مدى شكره وتقديره للوزيرة وكل العاملين بالوزارة الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع العلمي والثقافي الذي سيكون منارة علمية تشع لكل الباحثين والمهتمين بهذا الشأن في المدينة.

وخلال الافتتاح، اطلعت الوزيرة، على الأقسام المختلفة للمركز، وأهدى عميد بلدية الخمس درع المدينة للوزيرة عرفانا وتقديرا لدورها المميز في الارتقاء بمستوى الشأن الثقافي العام في مدينة الخمس.