استرجاع أكثر من 70 مليون دينار في واقعة فساد بالمصرف التجاري الوطني

أعلن مكتب النائب العام استرجاع 70 مليونا و573 ألف دينار في واقعة فساد بالمصرف التجاري الوطني.

ولفت المكتب في بيان له، إلى أن التحقيقات كشفت عن كسب غير مشروع من خلال منح مسؤولين سابقين تسهيلات ائتمانية لـ84 شخصا بالمخالفة لقواعد وضوابط تسييل المبالغ، وكفاية الضمانات العينية.

وقال المكتب إن محقق النيابة اتخذ جملة من الإجراءات الاحتياطية لضمان امتثال هؤلاء الأشخاص ومنع التصرف في الأموال، ورد المنافع التي تحصلوا عليها بالمخالفة للتشريعات.

المصدر: مكتب النائب العام

