ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية لتنظيم معارض مشتركة في البلدين

أبرمت الهيئة العامة للمعارض في ليبيا، اتفاقا مع مجموعة شركات نوبل لتنظيم المعارض، التابعة للحكومة التركية، لتنظيم معارض مشتركة في البلدين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.

وقالت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إن الاتفاق يتضمن دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار البيان إلى أن مراسم التوقيع جرت في مدينة إسطنبول التركية، بحضور رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ورئيس مجلس إدارة شركات نوبل أورهان تشيلك، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي – التركي مرتضى كارانفيل.