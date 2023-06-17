وفاة مفتي ليبيا السابق محمد المدني الشويرف

الوطن- رصد

أعلنت أسرة مفتي ليبيا السابق، محمد المدني منصور الشويرف، اليوم السبت، وفاته عن عمر ناهز 93 عاما.

وولد الشويرف في مدينة زليتن شرقي طرابلس بقرية الغويلات في عام 1930، وبدأ منذ طفولته بقراءة القرآن الكريم بمسجد أولاد خليل بقرية الغويلات وذلك في سنة 1936م ثم انتقل إلى زاوية الشيخ أحمد البازة وعمره ثماني سنوات ليواصل قراءة القرآن حتى نهاية 1942.

وفي سنة 1952 التحق بجامعة الأزهر الشريف وبدأ الدراسة بكلية الشريعة وكان من الطلاب الأوائل بالكلية طيلة مدة دراسته وتحصل على الشهادة العالية لكلية الشريعة “الليسانس” سنة 1956 ثم واصل تعليمه في الأزهر الشريف ليحصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس.