السفير الكويتي: ندعم مساعي البعثة الأممية  لإجراء الانتخابات في ليبيا 

قال سفير دولة الكويت لدى ليبيا زياد المشعان، إن “الكويت تدعم الدور المهم الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأضاف المشعان، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه “التقى بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في مقر البعثة الأممية في العاصمة تونس”.

وأشار إلى أنه “نقل خلال اللقاء تحيات وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وتأكيده على دعم دولة الكويت للدور المهم والمحوري الذي تقوم به البعثة الأممية في ليبيا من خلال مساعيها الدؤوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وخلال اللقاء تم “بحث آخر المستجدات على الساحتين السياسية والأمنية في ليبيا والجهود الأممية والدولية للدفع نحو دعم المسار السياسي وصولا لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وفي ختام اللقاء أكد السفير الكويتي على موقف بلاده الداعم لكافة الجهود التي من شأنها الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها في السلم والتنمية والازدهار.