القافلة الطبية لمستشفى نور العيون تنهي عملها في سبها وتنتقل إلى أوباري

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن القافلة الطبية لمستشفى نور العيون بطرابلس أنهت عملها في سبها وانتقلت إلى أوباري.

وبينت وزارة الصحة بحكومة عبر مكتبها الإعلامي أن قافلة “نور الحياة” لمستشفى العيون طرابلس شرعة في اختيار الحالات من مستشفى وادي الحياة بأوباري لإرسالها لمستشفى سبها لإجراء العمليات الجراحية لها.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها القافلة الطبية رفقة مركز سبها الطبي لوضع آلية التعاون لتقديم الخدمة اللازمة للأهالي في مجال طب وجراحة العيون.

وانطلقت أعمال القافلة الطبية من سبها في 9 يونيو ومن المقرر أن تنتهي في غات بعد عيد الأضحى مرورا بأوباري وبراك الشاطئ بإجراء 500 عملية جراحية في كل مدينة.