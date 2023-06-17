معيوف: معدلات الأجور في ليبيا منخفضة جدا مقارنة بالأجور في الدول النفطية الأخرى

ليبيا – استبعد المستشار الاقتصادي الليبي عبد الجليل معيوف، تطبيق تخفيض الدعم والأجور في ليبيا.

معيوف وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أوضح أن معدلات الأجور في ليبيا منخفضة جدا، مقارنة بالأجور في الدول النفطية الأخرى، فضلا عن سعر الصرف للدينار الذي يساوي 5 دينار مقابل الدولار الأمريكي.

ورأى معيوف أن العمالة في القطاع العام تعد مشكلة كبيرة، والتي تشكل نحو ثلث السكان.

وشدد معيوف على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي بشكل تام، بعيدا عن تدخلات صندوق النقد الدولي، فيما توقع التقرير نمو الصادرات النفطية بمقدار 15% خلال العام 2023.