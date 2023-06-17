رئيس الحكومة الليبية المكلف يرحب بمخرجات لجنة “6+6”

رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، بمخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة “6+6″، لإعداد قوانين الانتخابات.

وقال رئيس الحكومة المكلف، في بيان له، إن هذه المخرجات سوف تُنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها.

وعبر حماد، عن تطلع حكومته إلى الوصول إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر توافق مجلسي النواب والدولة.

كما أعرب عن الأمل أن يكون توافق اللجنة الخطوة الأولى على طريق الاستقرار السياسي.

وأشاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالجهات المحلية والدولية التي رحبت بمخرجات هذه الاجتماعات، مثمنا دور المملكة المغربية الشقيقة في احتضانها اجتماعات اللجنة بشكل حيادي.