“التومي” يلتقي بمخاتير محلات ليبيا لمناقشة الملفات الإدارية والمالية

الوطن/متابعات اجتمع وزير الحكم المحلي بالحكومة المنتهية بدر الدين التومي، مع مخاتير محلات ليبيا على هامش فعاليات الملتقى الأول لمخاتير المحلات لسنة 2023.

وتم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأوضاع الإدارية والمالية للمخاتير، كما تم أيضاً إقامة مأدبة عشاء بعد الاجتماع بحضور التومي، ومخاتير محلات ليبيا، وعددًا من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.