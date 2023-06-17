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“التومي” يلتقي بمخاتير محلات ليبيا لمناقشة الملفات الإدارية والمالية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات
اجتمع وزير الحكم المحلي بالحكومة المنتهية بدر الدين التومي، مع مخاتير محلات ليبيا على هامش فعاليات الملتقى الأول لمخاتير المحلات لسنة 2023.
وتم  مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأوضاع الإدارية والمالية للمخاتير، كما تم أيضاً إقامة مأدبة عشاء بعد الاجتماع بحضور التومي، ومخاتير محلات ليبيا، وعددًا من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.
كما تعهد التومي خلال كلمته بمواصلة الوزارة تنفيذ كافة الإجراءات الحكومية التي تضمن تسهيل أعمال مخاتير المحلات في ليبيا، والإيفاء بحقوقهم التي لم تحققها الحكومات المتعاقبة.
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الوطن الليبية

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