النايض: مصابنا جلل بفقدنا المفتي محمد الشويرف 

نعى عارف النايض، المرشح الرئاسي، الشيخ محمد المدني الشويرف، مفتي ليبيا الأسبق، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم.

كتب قائلًا “أعزي الشعب الليبي، والأمة الإسلامية، وخاصة أسرة الفقيد، وقبيلته، وزملائه، وطلبته، وأحبابه، وأهلنا في زليطن، وفي مقام سيدي الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري، رحمه الله، وزاويته، والجامعة الأسمرية، وساداتنا المشايخ وطلبة العلم الشريف في كل أنحاء بلادنا وبلاد الإسلام كافة، في مصابنا الجلل بفقدنا للعلامة، الفهامة، الدراكة، المسند، الأصولي، اللغوي، الفقيه، المفتي سيدي الشيخ الجليل محمد المدني بن منصور بن علي الشويرف، رحمه الله رحمة واسعة”.

وتابع قائلًا “بفقده فقدت مدرستنا الأصيلة، المعنعنة بالأسانيد المتصلة، الأشعرية، المالكية، الجنيدية أحد أهم أساطينها وأساتذتها الكبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف “أفضل ما رأينا في ترجمة فقيدنا، ترجمة الأستاذ إسماعيل امحمد المهدي، نقتبسها هنا للفائدة: هو : محمد المدني بن منصور بن علي الشويرف، مواليد مدينة زليتن بقرية الغويلات سنة 1348 هجري – 1930م. بدأ منذ نعومة أظافره بقراءة القرآن الكريم بمسجد أولاد خليل بقرية الغويلات وذلك في سنة 1936م. انتقل إلى زاوية الشيخ أحمد البازة وعمره ثماني سنوات ليواصل قراءة القرآن الكريم إلى نهاية سنة 1942م. في سنة1952 التحق بجامعة الأزهر الشريف كلية الشريعة، وكان من الطلاب الأوائل بالكلية طيلة مدة دراسته وتحصل على الشهادة العالية لكلية الشريعة “الليسانس” سنة 1956″.

واختتم “واصل تعليمه في الأزهر الشريف ليحصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس. من نشاطاته العلمية أثناء دراسته بجامعة الأزهر إشترك في مسابقة الحديث التي تقيمها كلية الشريعة وتحصل على الترتيب الثاني في أول مشاركة له وفي السنوات التالية كان ترتيبه الأول في كل سنة. كما شارك في النوادي الثقافية وجمعية الشباب المسلمين وكان من الناشطين المهمين في النادي الثقافي الليبي خلال فترة دراسته”.