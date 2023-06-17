الحداد يتفقد الوحدات العسكرية داخل المنطقة الوسطى

تفقد رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، الدوريات والتمركزات للوحدات العسكرية داخل الحدود الإدارية بالمنطقة العسكرية الوسطى، رفقة آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل، وآمر الكتيبة 603 مشاة، وعدد من القيادات العسكرية في المنطقة.

وبين المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة أن الحداد توجه من مقر اللواء 53 مشاة مستقل، إلى محمية أبوقرين، وكان في اسقباله آمر شعبة الإحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، وعدد من الضباط وضباط الصف.

وأدى الحداد زيارة تفقدية لعدد من الدوريات في كل من أبوقرين مروراً بالوشكة، والبويرات الحسون، وحوش الملح، وأبونجيم، ووادي زمزم، ووادي بي، وبوابة وادي اللود.

وتفقد الحداد تمركزات العسكريين من (اللواء 53 مشاة مستقل، والكتيبة 603 مشاة، وشعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، والإستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية)، ومدى جاهزيتهم في هذه المناطق، وخطتهم في تسيير الدوريات وحفظ الأمن.

وأشاد الحداد بتضافر هذه الجهود وجاهزيتهم وانضباطهم في تأدية مهامهم في هذه الظروف وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك التضحيات التي يبذلونها في سبيل استقرار الأمن، وملاحقة فلول الإجرام والتهريب ومكافحة الإرهاب، معربا عن استعداده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة ليعم الأمن في المنطقة.

وخلال هذه الزيارة، التقى الحداد عدداً من أهالي وأعيان منطفة وادي زمزم والمناطق المجاورة لها للوقوف على احتياجاتهم والذين عبروا عن أهمية القوات المتمركزة في هذه المناطق ودورها الكبير في استتباب الأمن.

وأكد الحداد على أهمية تضافر الجهود من الجميع، وضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تقضي على الجريمة والتهريب ليسود الأمن بهذه المناطق.