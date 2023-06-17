المفوضية الأوروبية تنفي مساعدتها لتجار البشر في ليبيا

قالت المفوضية الأوروبية إنها تحارب شبكات تهريب المهاجرين من ليبيا، نافية ما تردد حول تقديمها مساعدات لهم، وذلك بعد غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان، بعد انطلاقه من طبرق، مما أسفر عن مقتل العشرات.

تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي يكثف فيه الاتحاد الأوروبي التعاون والتنسيق مع السلطات الليبية، لمكافحة المهربين وشبكات تهريب المهاجرين إلى أوروبا.

وكشفت وثائق داخلية اطلع عليها موقع “إي يو أوبزرفر”، لتمديد التفويض الممنوح لمهمة “يوبام” العاملة في ليبيا لمراقبة الحدود عامين إضافيين.

ويشمل ذلك تعزيز قدرات السلطات الليبية ذات الصلة، والوكالات المعنية بإدارة الحدود الليبية.