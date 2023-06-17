الهيئة العامة للمعارض توقع اتفاقية تعاون مع شركة نوبل التركية

الوطن/رصد أبرمت الهيئة العامة للمعارض اتفاقًا مع مجموعة شركات نوبل لتنظيم المعارض التابعة للحكومة التركية؛ وذلك لتنظيم معارض مشتركة بالبلدين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.

وتضمن الاتفاق أيضا دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري.