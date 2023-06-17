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الهيئة العامة للمعارض توقع اتفاقية تعاون مع شركة نوبل التركية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/رصد
أبرمت الهيئة العامة للمعارض اتفاقًا مع مجموعة شركات نوبل لتنظيم المعارض التابعة للحكومة التركية؛ وذلك لتنظيم معارض مشتركة بالبلدين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.
وتضمن الاتفاق أيضا دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري.
وجرت مراسم التوقيع في مدينة إسطنبول التركية، بحضور رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ورئيس مجلس إدارة شركة نوبل أورهان تشيلك، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي التركي مرتضى كارانفيل.
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الوطن الليبية

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