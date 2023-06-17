تدشين مشروع المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي

دشنت بلدية بنغازي مشروع المُخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي.

وقالت البلدية في بيان إن العميد صدام خليفة حفتر ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، وبحضور مدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة المهندس علي الأوجلي ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة ومدير شركة “ليد” اليونانية للاستشارات الهندسية “كاناكس ماندلوس”، قاموا باستعراض مُجسم ثُلاثي الأبعاد للمُخطط العام والتوسعات لِحاضرة بنغازي.

وبحسب البيان، تم عرض تفاصيل المُخطط العام الذي يهدف إلى تحديث وتطوير مُخطط بنغازي الحضري والذي سوف تكون له نتائج إيجابية كثيرة أهمها التخطيط الحضري وربط القنوات المائية وزيادة المساحات الخضراء والعمل على إيجاد بيئة مُستدامة وإقامة مشاريع البُنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتهذيب العشوائيات السكنية بحيث تُصبح أحياء سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات في مُختلف مجالات البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطُرق والنقل العام والبُحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية بما في ذلك الموؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المُختلفة، واعتماد المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية في مُختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق العامة في مدينة بنغازي.

وأشارت البلدية إلى عزمها إقامة مؤتمر حول المُخطط العام لمدينة بنغازي يوم 17 يونيو القادم بفندق تيبستي على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.