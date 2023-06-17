مستشفى الهضبة الخضراء العام يجري ست عمليات قسطرة قلب

شرع مستشفى الهضبة الخضراء العام اليوم السبت في إجراء 6 عمليات قسطرة قلب جديدة بالتعاون مع فريق ألماني متخصص بالمجال.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن ذلك يأتي استكمالا للعملية التي أجراها المستشفى لأول مرة في ليبيا في مجال القسطرة القلبية بزراعة الصمام الأورطي عبر القسطرة “مايعرف بعملية TAVI ” وهي أحدث ما توصل له العلم في عمليات تغيير الصمام على مستوى العالم .

وتعد هذه العمليات التي يجريها المستشفى ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل الذي أطلقته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.