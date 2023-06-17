انتشال جثة مهاجر بمنطقة المبني شرقي بنغازي

العنوان-بنغازي

أعلن الهلال الأحمر الليبي –فرع توكرة، انتشال جثة مجهولة الهوية قذفتها الأمواج على شواطئ منطقة المبني شرقي بنغازي.

ورجح الهلال الأحمر في بيان له، أمس الجمعة، أن الجثة يُرجح أن تعود لمهاجر غير شرعي.

ولفت البيان إلى أنه بعد ورود بلاغ من الجهات الأمنية بظهور جثة تعود لمهاجر، انتشل الفريق الجثة من على شواطئ منطقة المبني بعد أخذ علامتها ونقلها بالتعاون مع السلطات المحلية.

وأشار الهلال أن إدارة الفرع ستعقد غدا الأحد اجتماعا مع كافة أقسامه داخل غرفة الطوارئ لمناقشة نشاط العمليات وطرق دعم التحرك الميداني.

يذكر أن الغرفة في وضع الاستعداد كما عززت فرق الانتشال من كافة أقسام الفرع ضمن خطة العمل الحالية على هذه الأزمة.

وكانت قد أطلقت الوحدات العسكرية والأمنية عمليات ضد مهربي البشر والمخدرات في طبرق وأمساعد وضواحيهما.