اقتصاد الدبيبة تبحث إنشاء منطقة حرة في سرت تسهم في توطين الصناعات وخلق فرص عمل

ليبيا – التقى وكيلا وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي والشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، الخميس، مع وفد بلدية سرت برئاسة عبدالله المهلهل في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية بالبلدية وطرح إمكانية إنشاء منطقة حرة.

اللقاء الذي حضره رئيس المجلس الأعلى للمصالحة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة،ناقش أهمية تنظيم الأنشطة التجارية بمدينة سرت واستكمال المشاريع الاستثمارية المتوقفة، وإنشاء منطقة حرة تسهم في توطين الصناعات وخلق فرص عمل كبيرة وتحقيق التنمية المكانية بالمنطقة.