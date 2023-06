قالت إذاعة فرنسا الدولية إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت كارثة كبرى وسط مدينة بنغازي، حيث دمرت مبان تاريخية تعود للعهدين اليوناني والعثماني والفترة الاستعمارية الإيطالية.

وأضافت الإذاعة في تقرير لها، أن أغلب المباني دمرت بشكل كامل من قبل قوات حفتر تخضع لحماية القانون رقم 3 لعام 1995، الذي يتعلق بضرورة حماية المباني التاريخية والتراث الثقافي.

وأوضحت الإذاعة أن الشركات التابعة لقوات حفتر مسؤولة عن إفراغ الوسط من سكانه، مضيفة أنها لا تبلغ الملاك الذين لا يعيشون في الموقع حتى بهدم منزلهم.

ونقلت الإذاغة قلق النشطاء بشأن تدمير كل هذه المباني التي تضررت خلال الحرب، معتبرين ذلك اعتداء صريحا وجريمة ضد التراث الثقافي، مؤكدين أن تدمير المنازل تم في عمليات نفذت في ظل انعدام تام للشفافية، ما يعدّ انتهاكات صريحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب بنغازي، وفق الإذاغة الفرنسية.

كما أشارت إذاعة فرنسا إلى أن الناشطين أطلقوا نداءات عدة إلى السلطات في المنطقة الشرقية لوقف عمليات التدمير لكن دون جدوى، مؤكدين أن قوات حفتر اعتقلت شخصين على الأقل استنكرا هذه الأعمال فيما يخشى آخرون الحديث خوفا على حياتهم.

المصدر: إذاعة فرنسا الدولية

The post إذاعة فرنسا الدولية: قوات حفتر دمرت مبانٍ تاريخية في بنغازي والأقمار الاصطناعية أظهرت كارثة كبرى appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار