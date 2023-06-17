مندوبا ليبيا وتركيا بالأمم المتحدة يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة السفير سادات أونال، في نيويورك، في إطار التشاور ونقاش القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال السني، عبر حسابه بموقع تويتر اليوم السبت، إن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات الوضع السياسي في ‎ليبيا والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى توافق شامل حول القوانين الانتخابية من أجل انجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.

وأضاف السني، أن مندوب تركيا أكد خلال اللقاء حرص بلاده على دعم المسار الديمقراطي بقيادة وملكية ليبية والذي من شأنه أن يدعم استقرار ليبيا والمنطقة.

وكان السني التقى الثلاثاء الماضي مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة، ورئيس لجنة العقوبات، السفير كميهيرو ايشيكاني، وتحدث معه عن الوضع غير الإنساني الذي يتعرض له هانيبال القذافي، في لبنان.

وطالب السني، رئيس لجنة العقوبات، بضرورة العمل المشترك للإفراج عن هانيبال، دون تأخير وعدم تسييس القضية، خصوصاً بعد تدهور الوضع الصحي للمعني لدخوله إضراب مفتوح عن الطعام.

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