الرخصي: دور الأحزاب قادم

شارك رئيس حزب المستقلين الديمقراطي سامي الصيد الرخصى مع مجموعة من رؤساء الأحزاب السياسية الليبية في لقاء نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا للشؤون السياسية ريزدون زنيينغا بمقر البعثة بطرابلس.

وشكر الرخصي، رئيس تجمع الأحزاب السياسية الليبية في لبييا د.عبدالله التقاز على مجهوداته والاهتمام والمتابعة والدعم الحقيقي لإتمام مهمت التجمع في تواجده المستمر في كل المحافل المحلية والدولية بكل سهولة ويسر، وفق قوله.

وأضاف “نشكره أيضا كحزب المستقلين الديمقراطي على إتاحة لنا الفرصة للقاء مع البعثة الأمم المتحدة في ليبيا وطرح وجهة نظرنا والمشاركة في إيجاد حلول للازمة السياسية في ليبيا وتعزيز وتمكين دور الأحزاب فيها”.

وتابع قائلًا أن لقاء الأحزاب اليوم في البعثة الاممية ما هو إلا تأكيد على دور الأحزاب في المرحلة القادمة ومشاركتها في أي برنامج سياسي سوف يتخذ من قبل البعثة لاحقا، وتمثل النقاش في مخرجات لجنة 6+6 وماهي الإيجابيات والسلبيات وما دور البعئة في المرحلة المقبلة…ولقد شاركنا بعض الملاحظات نحن كحزب في بعض النقاط الخلافية.