بوجناح: مبادرة “الطبيب الليبي” ستنطلق تباعًا إلى كافة ربوع البلاد للنهوض بالمرافق الصحة

ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف في حكومة تصريف الأعمال رمضان بوجناح،الخميس، اجتماعا مع فريق الحملة الأولى لمبادرة الطبيب الليبي الذي انطلق العمل بها فعليا.

بوجناح خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، أشار بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، إلى تفاصيل الحملة الأولى،مؤكدا دعمه الكامل لتحقيق أهداف التي شكلت من أجلها المبادرة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الحملة هي الأولى ضمن سلسلة من الحملات التي ستنطلق تباعًا إلى كافة ربوع البلاد للنهوض بالمرافق الصحة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يُشار إلى أن مبادرة الطبيب الليبي الذي أعلن عنها بوجناح تختص في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين تبدأ من تدريب الكوادر الطبية الوطنية إلى إجراء أدق العمليات الجراحية خلال ثلاثة الأشهر القادمة.