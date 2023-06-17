الدغيلي: الدبيبة والصديق الكبير لا يريدان إجراء الانتخابات

قالت أستاذة القانون في جامعة بنغازي وعضو لجنة الحوار السابقة سلوى الدغيلي، إن اللجنة المشتركة “6+6” تشهد ارتباكًا في التوافق الذي يدعون الوصول إليه.

وأضافت الدغيلي في تصريحات صحفية أن هناك اتفاقا مرتبكا حتى هذه اللحظة وتشوبه الكثير من الأمور غير المحسومة.

ورأت أن عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات جاء بناءً على أمور سياسية وليست فنية، ويبين صعوبة الوصول إلى إجراء الانتخابات.

وأكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أن المشكلة ليست في قوانين الانتخابات، ولكن في عدم وجود إرادة حقيقية لإجرائها سواء من الأطراف الليبية المسيطرة على العاصمة المتمثلة في حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أو الأطراف الخارجية التي تسيطر على طرابلس بشكل مباشر، بالإضافة إلى سفراء بعض الدول الأجنبية.

وأشارت الدغيلي كذلك إلى عدم الدعم الواضح من الأمم المتحدة لما تم التوصل إليه، وهذا يعكس عدم وجود إرادة حقيقية لإدارة الحالة الانتخابية في ليبيا.