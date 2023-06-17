تركيا: حريصون على دعم المسار الديمقراطي بقيادة وملكية ليبية

أكد مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة سادات أونال حرص بلاده على دعم المسار الديمقراطي بقيادة ومُلكية ليبية والذي من شأنه أن يدعم استقرار ليبيا والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني نظيره التركي في نيويورك في إطار التشاور ونقاش القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبين السني في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى توافق شامل حول القوانين الانتخابية من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.