شوبار: السايح بات يتدخل بشكل كبير في صياغة القوانين الانتخابية

ليبيا – قال محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، إن هناك تضاربًا في البيانات بين مخرجات لجنة 6+6 وأعضاء مجلسي النواب والدولة والأمور باتت واضحة، والليبيون على ثقة أن الطبقات السياسية اتفقت على ألا تتفق وأنه لا وصول إلى انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية.

شوبار وفي تصريحات خاصة لبرنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” أضاف:”رئيس المفوضية بات يتدخل بشكل كبير نحو صياغة القوانين الانتخابية، ونحن نعلم أن المفوضية هي مؤسسة محايدة ولا يمكن أن تتدخل في أي صراع سياسي، وقد نفى في السابق عبد الله باتيلي وجود أي أرقام مزورة غير أن النائب العام أثبت أن هناك عشرات الآلاف من الأصوات الوطنية المزورة”.

وأوضح أن مسألة مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات انطلقت من مبدأ السماح للجميع بالترشح، وذلك منافٍ لمطالب ليبيا بوجود انتخابات شفافة خالية من كل الشخصيات التي كانت جزءا من المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي كما تتعارض مع المجتمع الدولي في مسألة عدم الإفلات من العقاب، وقرارات مجلس الأمن الدولي بمحاسبة المجرمين الذين أذنبوا في حق الشعب الليبي.

وتابع شوبار حديثه:” هناك ضرورة لصياغة قوانين تكون ملائمة وقابلة للتطبيق ولا تصطدم مع متطلبات الشعب الليبي من ناحية وتتناغم مع كل قرارت مجلس الأمن التي تتعلق بمحاسبة من أذنب في حق الشعب الليبي”.