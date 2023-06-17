بلدية بنغازي تدشن مشروع المخطط العام والتوسعات لحاضرة المدينة

دشنت بلدية بنغازي مجسم ثلاثي الأبعاد للمُخطط العام والتوسعات لحاضرة مدينة بنغازي، بحضور قائد لواء طارق بن زياد، التابع للجيش الوطني الليبي، العميد صدام خليفة حفتر، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية إنه تم تم عرض تفاصيل المُخطط العام الذي يُهدف إلى تحديث وتطوير مُخطط بنغازي الحضري والذي سوف تكون له نتائج إيجابية كثيرة أهمها التخطيط الحضري وربط القنوات المائية وزيادة المساحات الخضراء والعمل على إيجاد بيئة مُستدامة.

كما يهدف المخطط إلى إقامة مشاريع البنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتهذيب العشوائيات السكنية بحيث تُصبح أحياء سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات في مُختلف مجالات البُنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطُرق والنقل العام والبُحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المُختلفة، واعتماد المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية في مُختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق العامة في مدينة بنغازي.

وذكر المكتب الإعلامي أن البلدية تعتزم إقامة مؤتمر حول المُخطط العام لمدينة بنغازي، يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 م بفندق تيبستي على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

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وحضر تدشين المخطط مدير عام صندوق إعمار بنغازي-درنة المهندس علي الأوجلي، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ومدير شركة” ليد” اليونانية للاستشارات الهندسية كاناكس ماندلوس.