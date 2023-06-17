“بحضور العميد صدام حفتر”.. تدشين مشروع المخطط العام والتوسعات لحاظرة بنغازي

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قام العميد صدام خليفة حفتر، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر عمران بوجواري، بحضور مدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة المهندس علي الأوجلي، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ومدير شركة ليد اليونانية للإستشارات الهندسية كاناكس ماندلوس، بإستعراض مُجسم ثُلاثي الأبعاد للمُخطط العام والتوسعات لِحاظرة بنغازي .

حيث تم عرض تفاصيل المُخطط العام الذي يهدف إلى تحديث وتطوير مُخطط بنغازي الحضري والذي سوف تكون له نتائج إيجابية عديدة، من أهمها التخطيط الحضري، وربط القنوات المائية، وزيادة المساحات الخضراء، والعمل على إيجاد بيئة مُستدامة، وإقامة مشاريع البُنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتهذيب العشوائيات السكنية بحيث تُصبح أحياء سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات في مُختلف مجالات البُنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطُرق والنقل العام والبُحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية بما في ذلك الموؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المُختلفة، وإعتماد المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية في مُختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق العامة في مدينة بنغازي.