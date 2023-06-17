الشبعاني: إشراف حكومة تكنوقراط جديدة على الانتخابات هو الحل الأمثل

أشاد أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية حيال مخرجات لجنة “6+6”.

ووصف الشبعاني في مداخلة عبر “تلفزيون المسار” بيان القيادة العامة بالمتوازن والهام للدفع بالعملية السياسية في البلاد، قائلا: “أعتقد أن هذا البيان متوازن ومتماشيا مع التعديل الدستوري الـ13 لكون مخرجات اللجنة ملزمة وجاءت توافقية بين مجلسي النواب والدولة وبالتالي لا يجوز عرقلة هذه المخرجات أو إيقافها بل يجب التماشي مع ما جاء فيها.

وأضاف الشبعاني: “أعتقد أن مسألة الحكومة التكنوقراط الموحدة الجديدة تأخذ وقتا طويلا وربما اردنا إلى مسألة النزاع السياسي من جديد”، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أكدت مرارا أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولم تسلم السلطة للحكومة التي توافق عليها مجلسا النواب والدولة.

وتابع: “بالتالي أعتقد أن هذا الأمر سيكون محل صعوبة رغم أنه الحل الأمثل بأن تشرف على الانتخابات حكومة تكنوقراط حيادية ولكن لن تأتي من رحم مجلسي النواب والدولة وأعتقد أنها ستأتي من توافقات دولية مثلما جاءت حكومة الوحدة الوطنية”.