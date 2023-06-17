شركة الكهرباء: صيانة الوحدة الرابعة بمحطة الخمس بعد توقفها عن العمل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من صيانة الوحدة البخارية الرابعة بمحطة الخمس بعد توقفها عن العمل.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة نفذتها شركة إسبانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وكانت الوحدة البخارية الرابعة بمحطة كهرباء الخمس توقفت عن الخدمة بسبب تهالك المكونات الداخلية للوحدة وانتهاء ساعات العمل المحددة لها فنياً.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال الصيانة تأتي في إطار جهودها لدعم الشبكة الكهربائية وتجديد وضعية وحدات التوليد للرفع من كفاءتها الإنتاجية وإطالة عمرها.