انتخاب مجلس أصحاب الأعمال تحت رعاية وزارة اقتصاد الدبيبة

ليبيا – جرت يوم الأربعاء الماضي، مراسم انتخاب مجلس أصحاب الأعمال الليبي برعاية وإشراف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج وسط حضور واسع من أصحاب الأعمال.

الحويج حث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب الأعمال على انتخاب الكفاءات ولديهم الرؤية والإرادة لتطوير دور القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في دعم حركة التجارة وتشجيع الاستثمار وعقد شراكات حقيقية مع المستثمر الأجنبي ونقل المعرفة بما يسهم في دعم الموارد البشرية الوطنية وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.