“اقعيم” يناقش مع مدير أمن طبرق خطط مكافحة الهجرة والتهريب

عقد وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم” اجتماعا بمُدير مديرية أمن طبرق لواء “سامي إدريس” اليوم السبت.

وذكر مكتب الإعلام الأمني في بيان أن الاجتماع الذي عقد بمكتب اقعيم في مدينة بنغازي تباحث حول عمل الأجهزة الأمنية ومدى الالتزام بتنفيذ الخطط والإجراءات الرادعة للمجرمين والخارجين عن القانون في طبرق.

وبحسب البيان، تركّز النقاش حول مكافحة الهجرة والممنوعات والتهريب وكافة أشكال الجريمة المُنظّمة، كما تقدّم الوكيل في ختام الاجتماع بالتهنئة لمُدير أمن طبرق لترقيته ترقيةً اِستثنائية لرتبة “لواء” متمنيًا له التوفيق في مهامه فيما يخدم مصلحة الوطن والمُواطن.