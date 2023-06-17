وفاة النائب إبراهيم عميش

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نعى مجلس النواب، النائب إبراهيم عميش، الذي وافته المنية، اليوم السبت، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع برحمته.

وكان الراحل رئيس لجنة العدل والمصالحة وخريطة الطريق في مجلس النواب.

وفي بيان قال مجلس النواب: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، ينعى مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاءً، عضو مجلس النواب عن الدائرة الفرعية بنغازي “إبراهيم فتحي إبراهيم عميش”، الذي وافاه الأجل، اليوم السبت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.