غدا الأحد .. وقفة احتجاجية للخطوط الليبية للمطالبة بحقوقهم المتأخرة

بنغازي 17 يونيو 2023 (وال) _ أعطى مدير أمن بنغازي لواء نوري الساعدي، نقابة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية، الموافقة الأمنية لإقامة وقفة احتجاجية، للمطالبة بحقوقهم ومرتباتهم المتأخرةغدآ الأحد.

هذا وأعطى اللواء عدم الممانعة للوقفة، بشرط الالتزام بالقوانين واللوائح والتشريعات النافذة، والالتزام بالضوابط الصحية وتكون بشكل سلمي، يضمن عدم خروجها عن مسارها المنوه عنه بكتاب الصادر من الشركة، وتكون لمرة واحدة ولمدة ساعتين فقط، (أمام مقر شركة الخماومل الجوية اللربية بمنطقة وسط البلاد).

وطالب لواء الساعدي موظفي الشركة، بالالتزام بعدم غلق أي طريق عام أو المقرات الحكومية، والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلي الجهات الأمنية أخذ العلم واتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بالتأمين.

الجدير بالذكر، إن نقابة الخطوط قد دعت موظفى الشركة بالمنطقة الشرقية للوقوف وقفة احتجاجية جادة، للمطالبة بحقوقهم أمام مبنى الشركة المتضرر، الواقع بمنطقة وسط البلاد (مبنى الضريح) للمطالبة بالأتي:

1- المطالبة المرتبات المتأخرة لأكثر من عام ونصف.

2 – المطالبة المبنى التاريخي للشركة المتضرر جراء الحروب.

3 – المطالبة بصيانة الطائرات المتضررة جراء الحروب.

4 – المطالبة بتعويضات على الطائرات التب تم حرقها جراء الحروب.

كما نوهت نقابة الخطوط، إن الوقفة ستكون سلمية داخل نطاق موقف السيارات الخاص بالمبنى، وستكون بحمايه الأجهزة الأمنية. (وال _ بنغازي) ه ع

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