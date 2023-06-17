موروكو وورلد نيوز: لهذه الأسباب فشلت البعثة الأممية في معالجة الأزمة الليبية

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “موروكو وورلد نيوز” المغربية الناطقة بالإنجليزية الضوء على فشل البعثة الأممية المتكرر في تصميم العمليات السياسية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أشار إلى التفويض سيء التصميم للبعثة والعيوب الهيكلية والفردية فيها وتجاهلها شبه الكامل للتاريخ السياسي ما يعني أن عدم إحراز أي تقدم على الأرض أمر غير مفاجئ على الإطلاق.

ووفقا للتقرير حان الوقت لتجاوز إستراتيجية النمط البيروقراطي للأمم المتحدة وإلحاق الضرر بالصيغ السياسية المقلدة غير المتناسبة إذ لن تعمل بغض النظر عن عدد المرات التي تمت تجربتها فيها مؤكدا أن الغرض من إنشاء البعثة الأممية في حينها كان تمهيد طريق الانتخابات والدستور وضمان استقرار طويل.

واتهم التقرير البعثة الأممية بتكرار ما حصل في العراق وأفغانستان في ليبيا وافتراض أن الديموقراطية ستنحج في الأخيرة المعروف عنها أنها قبلية وفئوية منتقدا اندافعها نحو التحول الديموقراطي غير المجدي ما أجج جولات من الصراع وخلق خللا سياسيا راسخا.

وبحسب التقرير تعكس الهياكل السياسية الانقسامات داخل المجتمع فيما قاد تسليط الضوء عليها إلى تعميقها بدلا من إنشاء ما هو بمثابة الغراء اللاصق الضروري لثقافة سياسية جديدة أكثر اتحادا متهما قادة سياسيين بإنشاء ميليشيات مسلحة خاصة بهم.

وبين التقرير إن تعيين عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا منح الأفارقة مساحة واسعة في الاشتراك بالحل للقضية اللييبية إلا أنها تبقى ذات سمة أوروبية متوسطية ما يعني تدخل الجانبين في العملية المتطلبة وجود قوة خارجية مكلفة بخلق الاستقرار وصياغة مفهوم جديد للستوية السياسية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أهمية إنشاء وتقديم الدعم لحكومة مستقلة شرعيا عن الفصائل الليبية لتوحد الشعب الليبي على أن تتمتع بالسلطة وكافة الوسائل للتصدي للتهديدات التي تتعرض لها البلاد وأعظمها خطر الجماعات المسلحة المتمتعة بدعم دولي.

ترجمة المرصد – خاص