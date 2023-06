أكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو” “عبد الحكيم الواعر”، ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا، ومراجعة الاستراتيجيات في ظل التحديات الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه مع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة “حسين القطراني” في الاجتماعات المقررة بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفق وزارة الثروة الحيوانية، فقد ناقش المجتمعون مساهمة المنظمة في الأولويات الوطنية للتنمية الريفية والأمن الغذائي في ليبيا، إلى جانب العمل على إعادة تنشيط برنامج الصندوق الاستنمائي الأحادي، إضافة إلى تفعيل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية.

وتتألف المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي في ليبيا من كل من منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ويشترك في قيادتها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة.

وسيعقد اجتماع في تونس العاصمة في 26 يونيو الجاري لمناقشة إطار استراتيجية الأمن الغذائي ودعم فريق عمل الأمم المتحدة للأمن الغذائي.

المصدر: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية

The post “الفاو” تؤكد ضرورة مراجعة سياسات الأمن الغذائي في ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار