وفاة مفتي ليبيا الأسبق الشيخ المدني الشويرف عن عمر يناهز 93 عاماً

توفي مفتي ليبيا الأسبق عالم الشريعة الشيخ المدني الشويرف، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 93 عاماً

ويعتبر الشيخ الشويرف أحد أبرز علماء الدين الإسلامي في ليبيا، وشغل عدة مناصب من بين أبرزها مفتي الديار الليبية وتكليفه بتأسيس الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بمدينة زليتن سنة 1996، كما عين شيخاً للجامعة ورئيس اللجنة الإدارية إلى أن تركها سنة 2002.

وولد الشيخ الشويرف، في قرية الغويلات ببلدية زليتن العام 1930 حفظ القرآن الكريم في طفولته، وتلقى العلوم الشرعية واللغة العربية بزاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر بمدينة زليتن، وحصل على الشهادة الأهلية.

وحصل الشيخ الشويرف، على الشهادة العالية لكلية الشريعة «الليسانس» في الأزهر الشريف بمصر عام 1956، وواصل تعليمه في الأزهر الشريف ليحصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس

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