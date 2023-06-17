بلدية بنغازي تفتتح فعاليات مؤتمر برنامج التنمية والمخطط العام لحاظرة بنغازي

افتتحت بلدية بنغازي فعاليات مؤتمر برنامج التنمية 2023- 2025 والمخطط العام والتوسعات لحاظرة بنغازي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، وأعضاء مجلس النواب عيسى العريبي، ويوسف العقوري، و عائشة الطبلقي.

وحضر الاجتماع أيضًا قنصل دولة اليونان ستافروس فينيزيلويس، وقنصل دولة مصر أحمد سلامة الهمشري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، ومدير عام صندوق إعمار بنغازي – درنه علي الأوجلي ومدير مديرية أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك آندري، ومدير شركة ليد اليونانية للاستشارات الهندسية كاناكس ماندلوس، ومُمثلي عن القناصل والمُنظمات الدولية والمحلية ومهتمين بالشان العام، هذا وقد قام الدكتور عبدالرؤوف الخضر بتقديم برنامج فعاليات المؤتمر.

وتفقد الحضور مجسم ثلاثي الأبعاد لمشروع المُخطط الحضري العام والتوسعات لِحاظرة بنغازي وإطلعوا على تفاصيل المُخطط العامالذي يهدف إلى تحديث وتطوير مُخطط بنغازي الحضري.

هذا وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري خلال كلمته، على أن هذا المشروع يهدف إلى تحديث وتطوير مُخطط بنغازي الحضري والذي سوف تكون له نتائج إيجابية كثيرة أهمها التخطيط الحضري وربط القنوات المائية وزيادة المساحات الخضراء.

وأضاف بوجواري “يجب العمل على إيجاد بيئة مُستدامة وإقامة مشاريع البُنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتهذيب العشوائيات السكنية بحيث تُصبح أحياء سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات في مُختلف مجالات البُنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطُرق والنقل العام والبُحيرات والقنوات المائية والمرافق”.