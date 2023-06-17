محامي هانيبال القذافي: تدهور صحة موكلي بعد أسبوعين من الإضراب عن الطعام

أعلن محامي هانيبال القذافي، يوم أمس الجمعة، إن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يعاني من تدهور صحته خلال الأسبوع الثاني من إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في بيروت دون محاكمة.

وأضاف محاميه، بول رومانوس، في تقرير صحافي نشرته صحيفة الإنديبندنت البريطانية وترجمته “الساعة 24” إن هانيبال القذافي يشرب كميات قليلة من الماء، مضيفًا أن موكله يعاني من ضعف وآلام في العضلات.

وقال رومانوس عن هانيبال القذافي: “لولا إرادته القوية، لما كان قادرًا على الاستمرار”.

وذكر المحامي أن الطبيب يجري فحوصات يومية للمحتجز الذي يعاني أيضًا من آلام في الظهر تبين أنها التهاب في العمود الفقري.

وقال رومانوس في وقت سابق من هذا الشهر إن آلام الظهر ناتجة عن احتجازه في غرفة صغيرة، حيث لا يستطيع التحرك بحرية أو ممارسة الرياضة.

يذكر أن هانيبال القذافي معتقل في لبنان منذ عام 2015 بعد اختطافه لفترة وجيزة من سوريا المجاورة، حيث كان يعيش كلاجئ سياسي.