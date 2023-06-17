الدبيبة: الانتخابات البرلمانية خطوة تقود نحو رئاسة الدولة وبناء مؤسساتها

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات البرلمانية هي الخطوة التي تقود نحو رئاسة الدولة وبناء مؤسساتها.

وأضاف الدبيبة في كلمته أثناء حضوره محاكاة برلمان الشباب عملاً بمبادرته “لتعلم الديمقراطي“ لابد أن يعي الليبيون دور البرلمان ويثبتوا للعالم أنهم قادرون على خلق الديمقراطية وتحريك عجلة الانتخابات نحو الأمام.

وشدد الدبيبة على أن الانسداد السياسي الذي تعيشه ليبيا اليوم هو نتيجة عدم الوعي بأهمية التدوال السلمي للسلطة والفصل بين السلطات.

وتابع الدبيبة قررنا إنشاء برلمان الشباب الليبي ليكون برلمان المستقبل الواعد أثناء الانتخابات المقبلة مبينا أن برلمان الشباب نجح في خوض التجربة السياسية وبشكل منظم في تداول الجلسات واللجان، مؤكدا أنه سيتبنى دراسة مخرجاته.

وأشار الدبيبة إلى البدء في التدريب وخلق واقع حقيقي للديمقراطية، مؤكدا التعويل على الشباب في تمثيل مناطقهم في المرحلة الانتخابية المقبلة، وتمثيل كافة شرائح الشعب الليبي مستقبلاً.

وختم الدبيبة بالقول: أدعوكم اليوم لأن تنتزعوا حقوقكم بشكل سلمي ديمقراطي، وتطالبوا بالقاعدة الدستورية بشكل صحيح بمنأى عن التهميش والعزل، ومحاسبة الجميع أمام القانون.