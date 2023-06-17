الدبيبة: الانتخابات البرلمانية قادمة وقريبة جدًا

الوطن| رصد

أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية “عبد الحميد الدبيبة” على أن الانتخابات البرلمانية قادمة وقريبة جدًا.

وبين الدبيبة أن الانسداد السياسي الذي نعيشه اليوم هو نتيجة عدم الوعي بأهمية التدوال السلمي للسلطة والفصل ما بين السلطات.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال حضوره محاكاة برلمان الشباب عملاً بمبادرته لتعلم الديمقراطي، أن هذه المبادرة التدريبية ليتمكن الشباب منالترشح للانتخابات البرلمانية.

وتابع الدبيبة إن الهدف من البرلمان الشبابي الوصول إلى الديمقراطية، وكثير من الليبيين لا يعرفون خطوات البرلمان.

وأشار لن نفعل برلمان ونفرضه نكايةً في مؤسسات أخرى، مضيفاً ننتظر في يوم يتم فيه إصدار دستور عادل يكسب تأييد كل الليبيين.

حيث ذكر أن برلمان الشباب نجح في خوض التجربة السياسية وبشكل منظم في تدوال الجلسات واللجان، مشيراً إلى أنه سأتبنى دراسة مخرجات الشباب.

وبين رئيس الحكومة المنتهية أن من واجب الحكومة تدريب الشباب وتأهليهم لثقافة الديمقراطية، داعيًا الشباب في التفكير في وحدة ومستقبل ليبيا.