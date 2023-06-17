الدبيبة: الانسداد السياسي الراهن هو نتيجة عدم الوعي بأهمية التداول السلمي للسلطة

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اعتبر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، الانسداد السياسي الذي تعيشه ليبيا هو بسبب عدم الوعي بأهمية التداول السلمي على السلطة.

وقال الدبيبة، أثناء حضوره لمحاكاة برلمان الشباب في إطار مبادرة “تعلم الديمقراطي”، “”إن الانسداد السياسي الذي نعيشه اليوم هو نتيجة عدم الوعي بأهمية التداول السلمي للسلطة والفصل ما بين السلطات”.

وأضاف، أن الانتخابات البرلمانية هي الخطوة التي تقودنا نحو رئاسة الدولة وبناء مؤسساتها.

وقال الدبيبة، “لابد أن يعي الليبيون بدور البرلمان ويثبوا للعالم أنهم قادرين على خلق الديمقراطية وتحريك عجلة الانتخابات نحو الأمام”.

وأضاف، أن “برلمان الشباب نجح في خوض التجربة السياسية، وبشكل منظم في تداول الجلسات واللجان”، لافتًا إلى أنه ستبنى دراسة مخرجاته.

وقال الدبيبة، “نعول عليكم في تمثيل مناطقكم في المرحلة الانتخابية المقبلة، بل تمثيل كافة شرائح الشعب الليبي مستقبلاً”.

وأضاف، أن “دورنا يقتصر على تأهيلكم وارشادكم ووضعكم في الطريق الصحيح وأراهن كثيراً على نجاحكم، ونؤكد أننا نتبنى الثقافة الديمقراطية لتحقيق دستورنا”.

وقال الدبيبة، “أدعوكم اليوم بأن تنتزعوا حقوقكم بشكل سلمي ديمقراطي، وطالبوا بالقاعدة الدستورية، بشكل صحيح، بمنأى عن التهميش والعزل، ومحاسبة الجميع أمام القانون”.