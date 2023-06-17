رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تدعو الحجاج إلى الالتزام بارتداء الكمامة الطبية

جدة 17 يونيو 2023 (وال)- دعت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين السبت، الحجاج إلى الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مع قرب بدء أداء شعائر الحج لهذا العام.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين عبر تغريده – نشرت على صفحتها الرسمية على تويتر: “حرصًا على سلامتكم وسلامة الآخرين نرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتقيد بتعليمات إخوانكم من منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في الحرمين الشريفين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.

وكانت وزارة الصحة السعودية أكدت الجمعة، على “الالتزام بالخطوات والسلوكيات الوقائية الهامة والاحترازية كالحفاظ على النظافة الشخصية وآداب العطاس ونظافة اليدين والالتزام خصوصًا في حال الإصابة بالأمراض الفيروسية، حفاظًا على المكتسبات الصحية التي مارسناها خلال جائحة كورونا”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية. (وال)

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