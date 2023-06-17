الدبيبة يشارك في برلمان الشباب الليبي في جلسته الأولى التي خصصت لملف المحروقات

الوطن| رصد

شارك رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، في فعاليات برلمان الشباب الليبي في جلسته الأولى، التي عقدت بمدينة طرابلس، بعد انتخاب أعضاءه من دوائرهم الإنتخابية ممثلين كافة المدن الليبية.

وحضر المحاكاة وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحكومة المنتهية عادل جمعة، ومستشار رئيس الحكومة المنتهية لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.

وعقد خلال الفعاليات جلسة مخصصة لمناقشة ملف المحروقات من كافة جوانبه، حيث استعراض تقرير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وأعطيت الإحاطات في هذا الملف لكل اعضاء اللجان وفتح باب النقاش بخصوصه.

هذا وكلن قد تم في بداية الجلسة تكليف أكبر الأعضاء سنًا رئيساً للبرلمان وانتخاب اللجان النوعية بالبرلمان.

وأكد الدبيبة اعتزازه بهذه المحاكاة الديمقراطية وفخره بشباب ليبيا وهم يناقشون أهم الملفات الاقتصادية بكل مهنية وجدية، وتعزيز العملالديمقراطي في بلادنا.

كما شارك وزيري العمل والتأهيل والإقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية، بمداخلات في ملف دعم المحروقات والخطوات الإجرائية المتخذة من قبل الحكومة، حيث تم في نهاية الفعاليات التصويت على المقترحات المقدمة بشأن هذا الملف.